Caso Balocco - a luglio l’udienza sul ricorso di Chiara Ferragni al Tar Il Codacons annuncia battaglia | Smonteremo le tesi difensive

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Il prossimo 17, davanti al Tar del Lazio, ci saràdi merito per discutere i ricorsi amministrativi proposti dacon gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Fabio Cintioli sull’ormai notopandoro. Una mossa con cui si chiede di annullare il provvedimento dell’Antitrust risalente allo scorso dicembre, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto alle società dell’influencer (“Fenice” e “Tbs Crew”) una sanzione di oltre un milione di euro per una presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro Pink Christmas. Proprio nello stesso giorno, il 17, ci sarà anche la discussione dell’ulterioreche per la stessa vicenda ha proposto anche la società, sanzionata con ...