Caso pandoro - prevista a luglio l' udienza al Tar sul ricorso di Chiara Ferragni

(Di martedì 30 aprile 2024) E' stata inserita in calendario il prossimo 17l'di merito al Tar del Lazio legata alla discussione dei ricorsi amministrativi proposti da, con gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Fabio Cintioli, i quali hanno chiesto di annullare il provvedimento attraverso cui, lo scorso dicembre, l'Antitrust ha comminato alle sue società "Fenice" e "Tbs Crew" una sanzione di oltre un milione di euro per una presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del"Pink Christmas". Sempre il 17 disi svolgerà anche la discussione dell'ulterioreche per la stessa vicenda ha proposto la società Balocco, sanzionata con 420mila euro.

