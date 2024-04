Casa di Montecarlo - quando arriverà la sentenza e cosa rischiano Fini e Tulliani

(Di martedì 30 aprile 2024) È attesa in mattinata lasul processo per l’acquisto di unache coinvolge l’ex presidente della Camera, Gianfranco, e la compagna, Elisabetta. I giudici della quarta sezione collegiale del tribunale di Roma sono entrati in camera di consiglio per decidere sulle richieste avanzate dalla procura. Perè stata chiesta una condanna a otto anni di reclusione e pera nove anni. L’accusa è di riciclaggio e l’ex presidente della Camera è presente in tribunale in attesa delladi, attesa lasuNel corso della requisitoria, il pm capitolino aveva chiesto la condanna anche per ...

