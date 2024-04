Casa di Montecarlo - Fini condannato a 2 anni e 8 mesi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 aprile 2024) È arrivata la sentenza sul processo per l’acquisto di unache coinvolge l’ex presidente della Camera, Gianfranco, e la compagna, Elisabetta Tulliani. I giudici della quarta sezione collegiale del tribunale di Roma sono entrati in camera di consiglio per decidere sulle richieste avanzate dalla procura: perhanno deciso una condanna a 2e 8. Condannata anche la compagna Elisabetta Tulliani, a 5di reclusione. Suo fratello Giancarlo è stato condananto a seidi reclusione e il padre Sergio a 5. Perera stata chiesta una condanna a ottodi reclusione e per Tulliani a nove. L’accusa è di riciclaggio e l’ex presidente della ...