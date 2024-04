Casa di Montecarlo - Fini | Non autorizzai vendit - non è chiaro in cosa consista il reato – Video

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – “Non sono deluso: non sono stato ritenuto responsabile di riciclaggio, evidentemente l'unicache ha impedito di assolvermi è l'autorizzazione allaa”. Così Gianfrancodopo la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Roma a due anni e otto mesi per la vicenda delladi. "L'unico punto su cui il

È attesa in mattinata la sentenza sul processo per l’acquisto di una Casa a Montecarlo che coinvolge l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini , e la compagna, Elisabetta Tulliani . I giudici della quarta sezione collegiale del tribunale di Roma sono entrati in camera di consiglio per decidere ... Continua a leggere>>

Saluti antifascisti, caro fini - Roma, 30 apr – Saluti antifascisti per “fini Gianfranco”, per gli amici “il compagno che non ce l’ha fatta”. Ma in realtà si tratta di una pura speculazione sintattica. Magari l’ex segretario Msi e An ...

Continua a leggere>>

La galera per Gianfranco fini - Ricordate la famosa casa di Montecarlo che Gianfranco fini aveva ceduto al cognato per una cifra simbolica dopo averla ricevuta in omaggio da una nobil donna di Bergamo per finanziare l'attività del p ...

Continua a leggere>>

Persi 100mila follower in una settimana. Crisi nera per la Ferragni: cosa succede - L'influencer cremonese, probabilmente ancora alla ricerca di nuovi soci, si prepara per la costosa separazione dal suo storico manager, ma all'orizzonte ci sarebbe anche il divorzio da Fedez ...

Continua a leggere>>