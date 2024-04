Casa di Montecarlo Fini condannato a due anni ed 8 mesi

I giudici della quarta sezione collegiale del Tribunale di Roma hanno condannato l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini a due anni e otto mesi. Con la sentenza i giudici della quarta sezione penale hanno inoltre inflitto una condanna a 5 anni per la compagna Elisabetta Tulliani , a 6 per il ... Continua a leggere>>

Gianfranco Fini è stato condannato a due anni e otto mesi , nell'ambito del processo per riciclaggio sulla Casa di Montecarlo . Insieme a lui arriva una condanna a 5 anni per la compagna Elisabetta Tulliani, a 6 per il fratello Giancarlo Tulliani e a 5 anni per il padre Sergio Tulliani. L'ex leader ... Continua a leggere>>

La sentenza di primo grado dei giudici di Roma: 32 mesi di reclusione per l'ex presidente della Camera per riciclaggio, quasi il doppio per la compagna (5 anni come il padre Sergio) mentre per il cognato sono 6

Continua a leggere>>