Capo della macchina del fango? | Gianfranco Fini condannato - lo sfogo di Vittorio Feltri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) A distanza di sette anni dai fatti, arriva la condanna perper la vicendacasa di Montecarlo. In primo grado, per l'operazione immobiliare dai contorni opachi, l'ex leader di Alleanza Nazionale prende 2 anni e 8 mesi di reclusione. Sempre nell'ambito del processo per l'appartamento al 14 di Boulevard Princesse Charlotte, condannata a 5 anni la compagna dell'ex presidenteCamera, Elisabetta Tulliani. Il verdetto è arrivato dopo una camera di consiglio durata circa due ore. Sei anni anche per Giancarlo Tulliani, 5 al padre Sergio e 8 a Rudolf Theodor Baetsen. I legali dihanno già annunciato ricorso alla sentenza di primo grado La lunga vicenda riempie anche il dibattito televisivo. Se ne parla anche a Prima di Domani, la striscia informativa quotidiana condotta da ...