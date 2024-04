Campi Flegrei - nuovo sciame sismico nella notte | registrate 27 scosse

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 si è verificata alle 10.34 nella zona dei Campi Flegrei . L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha localizzato l’epicentro della scossa alla profondità di 2,6 km in via Artiaco, nel comune di Pozzuoli (Napoli). La scossa è stata avvertita ... Continua a leggere>>

Le profezie di Nastradamus sono tra le più conosciute e catastrofiche al mondo e c'è una, in particolare, che sembra riguardare i Campi Flegrei e che fa riferimento a terremoti e maxi eruzioni in Italia. Nostradamus è un medico, astrologo e autore francese del XVI, conosciuto soprattutto per un

