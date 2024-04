Calendario serrato per il Bologna - anticipi e posticipi in vista di Roma e Atalanta

Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve, in cui rivela tutte le offerte che ha rifiutato in carriera per i bianconeri Gianluigi Buffon, in una intervista a La Repubblica, ha rivelato tutte le offerte che aveva ricevuto in carriera e a cui aveva detto di no per rimanere alla Juve. Di ...

Continua a leggere>>