Napoli - contatti per Buongiorno | il Toro fissa il prezzo Sfida a Inte - Milan e non solo

(Di sabato 27 aprile 2024) Tra i migliori difensori della Serie A per rendimento c`è Alessandro. Il centrale delha disputato una gran stagione e ora...

Alessandro Buongiorno è uno dei migliori difensori del campionato e, se all`Europeo ripeterà quanto di buono fatto fino a questo momento in... Continua a leggere>>

Il Torino non ha perso il derby: già questa è una notizia , considerati i risultati degli ultimi anni. Peccato che il pareggio contro la Juventus... Continua a leggere>>

La Stampa: “toro, il mese di buongiorno” - "All’ora di pranzo, domani, ci sarà uno stadio, e un popolo nerazzurro, in festa: l’Inter campione d’Italia da lunedì scorso scenderà in campo per prendersi la gloria - si legge - . Ma, all’ora di pra ...

Galante: “L’Inter non farà sconti al Torino. buongiorno Lo vedrei bene a San Siro” - : “Ovviamente la partita per il toro ha un peso notevole. L’Europa è ancora un’ipotesi viva, devono crederci perché davanti nessuna sta correndo e ci saranno parecchi scontri diretti. Ma al clima di f ...

