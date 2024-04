Calcio | Europa League Il francese Letexier arbitra Roma-Leverkusen

L’Atalanta torna a giocare una semifinale di coppa come non succedeva dalla Coppa delle Coppe 1987-88 ed è un risultato storico per una squadra che con Gasperini aveva già dimostrato di avere una dimensione continentale significativa ricordando i quarti di Champions League giocati nel 2020 e persi ... Continua a leggere>>

Si giocheranno giovedì 2 maggio alle 21 le partite di andata delle semifinali dell'edizione 2023/2024 di Europa League . In programma, nel dettaglio, Olympique Marsiglia-Atalanta e Roma-Bayer Leverkusen. Le gare di ritorno si disputeranno poi giovedì 9 maggio, mentre la finalissima è in ...

europa league, gli arbitri di roma e atalanta - Sarà l'arbitro francese François Letexier a dirigere la semifinale di andata di europa league Roma-Bayer Leverkusen giovedì alle ...

Arbitro Marsiglia-Atalanta: semifinale europa league, la designazione ufficiale - Grande attesa per la semifinale di europa league tra Marsiglia e Atalanta. La gara è in programma giovedì sera alle ore 21. Ad arbitrare l'incontro sarà il tedesco Daniel Siebert.

europa league - Alla Roma serve l'impresa contro gli "invincibili" del Bayer Leverkusen, pericolo Schick nelle quote per il gol - Come riporta AgiproNews, dopo aver raggiunto la quarta semifinale europea consecutiva, la Roma vuole la terza finale. Due match per sbarcare a Dublino e alzare la coppa, sfumata lo scorso anno contro ...

