Europa League - semifinali di andata | dove vedere le partite in tv e streaming

La Uefa ha reso noto le designazioni arbitrali per le semifinali di Europa League . Toccherà al fischietto transalpino François Letexier dirigere la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, coadiuvato dagli assistenti connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni; quarto uomo lo sloveno Rade Obrenovic, Var

L’Atalanta torna a giocare una semifinale di coppa come non succedeva dalla Coppa delle Coppe 1987-88 ed è un risultato storico per una squadra che con Gasperini aveva già dimostrato di avere una dimensione continentale significativa ricordando i quarti di Champions League giocati nel 2020 e persi ...

