Cagliari vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 30 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I sardi hanno bisogno dei tre punti per compiere il passo decisivo verso la salvezza, cosa che sarebbe matematica per i salentini in caso di successo.vssi giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 12.30VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta subita a Genova hanno leggermente compromesso la posizione dei sardi che sembravano ormai quasi fuori dalla zona retrocessione. Invece, la squadra di Ranieri dovrà giocarsela fino all’ultimo, avendo un solo punto di vantaggio sulla salvezza diretta I salentini speravano di arrivare in Sardegna già con la salvezza in tasca e, invece, il pareggio casalingo contro il Monza li ha costretti a rimandare. La squadra di Gotti ha comunque un buon ...