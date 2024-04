Lecce - Gotti | Eravamo salv - adesso contro il Cagliari…

(Di sabato 27 aprile 2024) Le parole di Luca, allenatore del, nel post partitail Cagliari. Tutti i dettagli in merito Lucaha parlato a Dazn nel post partita di-Monza, terminata 1-1. PARTITA – «Il dispiacere è umano. Siamo andati in vantaggio a due minuti dalla fine e sembrava fosse fatta, anche perchè non avevamo concesso assolutamente niente all’avversario. Prendere

Si entra nel vivo delle sfide, con un weekend molto intenso. Andiamo così a scoprire dove vedere Lecce-Monza I diritti televisivi sono diventati un punto fisso per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente lo si può notare già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia ... Continua a leggere>>

Lecce-Monza , missione salvezza. I giallorossi di Luca Gotti dopo la vittoria sul Sassuolo cercano tre punti che vorrebbero dire ipoteca sulla permanenza in Serie A. La squadra di Palladino, invece,... Continua a leggere>>

Lecce-Monza , missione salvezza. I giallorossi di Luca Gotti dopo la vittoria sul Sassuolo cercano tre punti che vorrebbero dire ipoteca sulla permanenza in Serie A. La squadra di Palladino, invece,... Continua a leggere>>

lecce e Monza pareggiano in una partita tosta di Serie A - I brianzoli, dal canto loro, sono saliti a 44 punti. Le parole dei tecnici Nel post-partita, l'allenatore del lecce, Gotti, ha espresso il suo dispiacere per il risultato: "Siamo andati in vantaggio a ...

Continua a leggere>>

lecce - Monza, Birindelli: 'Non una bella partita, determinati a trovare..' - Il terzino destro del Monza Samuele Birindelli ha commentato, ai microfoni di Dazn, il pareggio ottenuto in terra salentina contro il lecce. Ecco le dichiarazioni del laterale pisano in merito..

Continua a leggere>>

lecce-Monza finale da urlo, Pessina risponde a Krstovic - Si riparte per il secondo tempo con i medesimi schieramenti. E parte subito forte il lecce. Su un palla persa da Pessina, Krstovic trova un diagonale che esce di poco fuori (50'). Palladino prova a ...

Continua a leggere>>