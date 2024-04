Cade durante una passeggiata in un parco naturale | è grave

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 aprile 2024) Mentre faceva un escursione in un, situato su una scogliera, un uomo è scivolato e caduto sbattendo contro la roccia Le scogliere della Costa Blanca sono una delle mete più gettonate per chi preferisce fare delle vacanze differenti dalle semplici giornate in spiaggia. Queste sono una tappa eccellente per escursionisti e amanti delle lunghe passeggiate, dove si possono apprezzare anche alcune viste davvero niente male. A picco sul mare, queste si ergono per centinaia di metri, motivo per cui è stato istituito un percorso sicuro da intraprendere se si vuole salire in cima. Non mancano però turisti sprezzanti del pericolo che ignorano le regole e decidono di provare il brivido di vedere lo strapiombo un po’ più da vicino. Scogliera sul mare – Cityrumors.itUn rischio che non vale la pena correre, soprattutto perché per godere della bellezza ...