Turisti distruggono le rocce di un parco naturale degli Usa | “Uno choc Hanno 140 milioni di anni | i danni sono irreversibili” – VIDEO

(Di martedì 16 aprile 2024) Un episodio di vandalismo ha causato da una delle antiche formazioni rocciose del Lake Mead National Recreation Area, un’areaprotetta situata tra i confini del Nevada e dell’Arizona. Secondo quanto riportato dalla Cnn, due uoministati filmati mentre danneggiavano deliberatamente delle lastre di arenaria lungo il sentiero denominato ‘Redstone Dune‘. Queste formazioni si erano create naturalmente nel corso di 140di. Questogirato dalle telecamere di sicurezza del sistema di sorveglianza ha catturato il momento in cui i due individui, per motivi ancora sconosciuti,spinto due grandi lastre di arenaria, facendole precipitare nel vuoto. Una ragazzina presente durante l’incidente ha reagito con ...

Due persone sono attualmente ricercate dalla polizia per aver distrutto alcune rocce del Redstone Dunes Trail, in Nevada, negli Stati Uniti. La formazione è antichissima: secondo i funzionari del ... (fanpage)

Il parroco sotto le bombe iraniane a Gerusalemme: «Tanta paura, serve il dialogo» - «Mi trovo a Gerusalemme, nella città vecchia, a poche decine di metri dalla spianata delle Moschee, chiamata al Al-Haram Al-Sharif, allo Studium Biblicum Franciscanum, ...ilgazzettino

Turisti in Nevada distruggono rocce millenarie nel parco di Redstone Dunes Trail: rischiano 6 mesi di carcere | VIDEO - Grossi guai per i Turisti che sono stati sorpresi dalle telecamere a distruggere le rocce millenarie di un parco nazionale in Nevada negli Usa ...tag24

Turisti distruggono rocce di milioni di anni: 'danno irreversibile' in un parco nazionale Usa, ricercati - Link Embed https://video.repubblica.it/mondo/Turisti-distruggono-rocce-di-milioni-di-anni-danno-irreversibile-in-un-parco-nazionale-usa-ricercati/466998/467955 Copia Copia Turisti distruggono rocce di ...informazione