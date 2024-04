(Di venerdì 26 aprile 2024) Ferrara, 26 aprile 2024 - Ilo perseguitavano fin dall'inizio dell'anno, ma stavolta la vittima, un ragazzino di 12 anni, è stato addirittura aggredito in, durante la lezione di matematica. Mentre l'insegnante stava correggendo alcune verifiche, uno studente 13enne si è avventatola sua 'vittima', più piccola di un anno, sbattendogli con forza lalo spigolo del. Il grave episodio di violenza si è verificato venerdì scorso, 19 aprile, in un istituto scolastico della provincia di Ferrara. All'ennesimo episodio dismoil figlio, i genitori hanno deciso dire la. Tornando all'episodio di venerdì scorso, il professore è immediatamente intervenuto - ...

Sarebbe stato vittima di bullismo il ragazzino di 12 anni che lo scorso 2 aprile ha aperto il fuoco all’interno di una scuola elementare a Vantaa, vicino Helsinki, in Finlandia, Uccide ndo un compagno di classe e ferendo gravemente altre due adolescenti. Lo ha reso noto la polizia dopo... Continua a leggere>>

Il giovane Batiste dallo scorso settembre frequentava un liceo private di Reims. Il direttore della struttura ha ammesso che lo studente era monitorato dalla scuola per "il suo disagio" anche a causa di alcuni episodio di bullismo dei quali era stato vittima : "Si interrogava come molti sul proprio ... Continua a leggere>>

Belen ha rivelato di essere fuggita dalla chat di classe di suo figlio, poiché è anarchica nell'educazione dei suoi figli. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta ci ha spiegato le contraddizioni e le difficoltà di una genitori alità sempre più fragile che perde anche di vista il motivo per cui ... Continua a leggere>>

Perseguitato dai bulli anche in classe: testa contro un banco. La famiglia denuncia la scuola - E’ successo in una media di Ferrara. Il ragazzino, 12 anni, subisce minacce e violenze fin da settembre. L’ultimo episodio durante la lezione di matematica ...

Continua a leggere>>

Mai restare zitti se i bulli prendono di mira qualcuno - Alcune classi affrontano il tema del bullismo con la dottoressa Erica Valsecchi e la compagnia teatrale "ET Eventi e Teatro", imparando a riconoscerlo e a non restare in silenzio di fronte all'ingiust ...

Continua a leggere>>

Ambra Angiolini compie gli anni ecco come ha deciso di festeggiare - Il 22 Aprile è il compleanno di Ambra Angiolini, attrice, showgirl e icona dello spettacolo: come ha deciso di festeggiare i suoi 47 anni.

Continua a leggere>>