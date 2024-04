Borse Ue caute in attesa dell’inflazione Ue A Milano giù Stellantis dopo i conti

Borsa 30 aprile già in clima pre-festivo. A Wall Street brilla Tesla con un +15,3%. In Europa nuovi dati su Pil e inflazione - Consensus: 104,0. In Asia l’indice Nikkei sale dello 0,85%, mentre lo yen è ancora debole a 156,78, -0,22%. Le borse cinesi caute alle ore 7:30 italiane con l’Hang Seng è sotto la parità, mentre ...

borse Europa partono caute in attesa dell'inflazione dell'eurozona - Le principali borse europee aprono poco distanti dalla parità, in vista di una folta schiera di dati macroeconomici e alla vigilia della Fed. Se vuoi aggiornamenti su Indici e quotazioni inserisci la ...

Cina cauta nonostante il Pmi in corsa col tech. Microsoft investe 1,7 miliardi in cloud e AI in Indonesia. Che cosa accade - I dati macro della Cina sono contrastanti, da un lato il settore manifatturiero cresce sostenuto dalla tecnologia, mentre i servizi sono restano in area di espansione, ma in rallentamento. Brillante i ...

