Borsa | l' Europa fiacca dopo Pil e inflazione - Milano -0,3%

(Di martedì 30 aprile 2024) Le Borse europee proseguono fiaccheil Pil e l'ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. L'attenzione dei mercati si concentra sulla riunione della Fed che si concluderà domani. Tiene banco il tema del taglio dei tassi con la Bce che guarda a giugno, anche alla luce dei recenti dati macroeconomici, e la Fed all'autunno. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0728 sul dollaro. L'indice stoxx 600 cede lo 0,2%. Seduta negativa per Madrid (-1,3%), Francoforte e(-0,3%) e Parigi (-0,1%). In controtendenza Londra che guadagna lo 0,6%. I principali listini sono appesantiti dal comparto delle auto (-2,6%),i conti di Mercedes (-4,3%), Volkswagen (-2,4%) e Stellantis (-3,1%). Deboli le compagnie aeree (-0,1%), con le trimestrali di Lufthansa (+0,3%) e Air France-Klm ...