Borsa - big tech Usa spingono Europa A Wall Street Alphabet +12% dopo i conti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Banca centrale del Giappone lascia tassi invariati, Tokyo positiva con yen ai minimi da 34 anni. Inprosegue la stagione delle trimestrali. Euro poco mosso, spread in calo

Si mantengono in territorio positivo i principali indici di Borsa europei insieme ai listini Usa dopo il dato sull'inflazione americana in rialzo oltre le stime per quanto riguarda l'indice 'core'. La migliore è Madrid (+1,55%), in assenza delle dimissioni ventilate due giorni fa dal primo ministro

Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa, alle prese con l'inflazione, numerosi dati macro e le trimestrali. In Europa la migliore è Madrid (+1,6%), seguita da Francoforte (+1,33%), Parigi (+1%), Milano (+0,9%) e Londra (+0,8%). Si assesta a 134,4 punti il differenziale tra Btp e

borsa: europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +0,9% - Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa, alle prese con l'inflazione, numerosi dati macro e le trimestrali. In europa la migliore è Madrid (+1,6%), seguita da Francoforte (+1,33%), Pa

Shein sotto indagine in europa per la contraffazione nella moda - Shein, una delle piattaforme di shopping online più popolari, sarà tenuta a rispettare le rigide normative del DMA per la contraffazione

Telefonica: Stato spagnolo raddoppia quota al 6%, titolo +12,6% in borsa - Lo Stato si avvicina cosi' all'obiettivo del 10%. La notizia spinge in borsa il titolo di Telefonica, che guadagna il 12,6% (Ibex a +1,37%) scambiando a 4,192 euro per azione. A dicembre 2023, il

