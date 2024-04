BOOM! Wanda Nara a L’Acchiappatalenti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 30 aprile 2024)(da Instagram) Arriva. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che la soubrette argentina è l’ultimo acquisto di Milly Carlucci per il suo nuovo showsarà uno dei talent scout in forza al programma. Come lei, anche Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno cercheranno di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche nel poco tempo a disposizione. All’appello manca, dunque, Nino Frassica, che negli ultimi giorni ha dovuto affrontare la morte di suo fratello. Gli acchiapatalenti saranno giudicati da una giuria composta – come DM anticipato – dalla presidentessa Simona Ventura, che cone Teo Mammucari ha condiviso la partecipazione all’ultima edizione di ...