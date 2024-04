Wanda Nara e Mauro Icardi - doccia bollente e baci appassionati per la coppia Ma c’è un motivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti nel 1991. La storica hit “Amici Mai” descrive in qualche modo la storia die dell’ex calciatore dell’Inter. I due – che si sono sposati nel 2014 – oggi sono più innamorati che mai, dopo qualche problema die l’allontanamento momentaneo. Poi il grande ritorno di fiamma però con una manna dal cielo tremenda., infatti, deve gestire anche la leucemia mieloide cronica non si è data mai per vinta. Proprio per dimostrare a sé stessa di farcela sempre e comunque,ha pure partecipato all’ultima edizione di “Ballando con le stelle” stravincendo sulla concorrenza, grazie anche alle coreografie mozzafiato con il suo ...