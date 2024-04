Bonus 100 euro - sgravi per chi assume donne e giovani | il Cdm approva le misure sul lavoro

(Di martedì 30 aprile 2024) Ilda 100che arriverà nel 2025 per i redditi bassi «è il primo tassello» cui seguirà «trovando le relative risorse» l'intervento per «le tredicesime», ha detto LeoIlda 100che arriverà nel 2025 per i redditi bassi «è il primo tassello» cui seguirà «trovando le relative risorse» l'intervento per «le tredicesime», ha detto LeoIlda 100che arriverà nel 2025 per i redditi bassi «è il primo tassello» cui seguirà «trovando le relative risorse» l'intervento per «le tredicesime», ha detto Leo

(Adnkronos) – Bonus da 100 euro nel 2025 e non a dicembre 2024 perché "c'era la necessità assoluta di trovare le coperture che non avevano per il 2024". Lo ha detto in conferenza stampa il viceministro al Mef Maurizio Leo dopo il Cdm che ha dato il via libera al tredicesimo decreto fiscale, ... Continua a leggere>>

Gli incentivi per il lavoro, con Sgravi per chi assume donne, giovani e nel Mezzogiorno, e il coordinamento unico per tutti i programmi di investimento finanziati con fondi Ue. Sono le due principali misure contenute nel decreto Coesione, approva to nel corso del Consiglio dei ministri di oggi, ... Continua a leggere>>

Per il viceministro Leo non si tratta di un focus esclusivo sulle imprese e sul lavoro autonomo, ma si presta altrettanta attenzione al lavoro dipendente, che coinvolge un numero significativo di persone Continua a leggere>>

bonus impianti di compostaggio 2024: credito d’imposta al 70% per chi riduce l’inquinamento. Scadenza domanda 31 maggio - Anche per il 2024 è attivo il bonus per gli impianti di compostaggio a favore dei contribuenti che rispettano i requisiti previsti dalla legge. Il governo italiano ha stanziato un milione di euro per ...

