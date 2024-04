Boccia avvisa il governo | Non lo permetteremo

(Di martedì 30 aprile 2024) Francesco, capogruppo Pd al Senato, in un’intervista a ‘La Stampa’ ritorna a attaccare duramente il. Ecco le sue parole. L’incontro trae sindacati alla vigilia del Primo Maggio non convince il centrosinistra. Francescoin un’intervista ai microfoni de La Stampa parla di un modo “per lavarsi la coscienza, visto che durante il resto dell’anno non c’è assolutamente dialogo“. Francescoattacca duramente il– Notizie.com – © AnsaIl capogruppo dem al Senato sottolinea come i numeri sul Def illi mantiene nascosti perché lo scorso anno le previsioni sono state smentite dai fatti. “Non vogliono dire la verità – sottolinea ancora– si entra al buio in una fase economia molto difficile visto che il ...

Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Una diffida, sulla legge di Contabilità : non si azzardino a cambiarla con un Dl del governo . Sentiamo di una tentazione di via XX settembre di mettere le mani in mani era autonoma e senza una discussione parlamentare sulla legge di Contabilità . Non glielo consentiremo, ... Continua a leggere>>

boccia (Pd): "Dal governo solo bonus elettorali, non vogliono dire la verità agli italiani sulla situazione economica" - boccia (Pd): "E' ovvio che non vogliono dire la verità agli italiani e ci fanno entrare al buio in una fase economica molto difficile, con il ritorno dei vincoli comunitari dopo cinque anni di pausa" ...

Continua a leggere>>

Guccini divide gli alleati: "Grave l’evento in chiesa". Ma Fratelli d’Italia boccia l’affondo degli azzurri - Forza Italia censura l’evento con il cantautore alla Pieve di Gropina. I meloniani: "Criticare l’iniziativa in terra consacrata non ha senso". Scintille in vista del voto: i due partiti corrono con ca ...

Continua a leggere>>

governo: boccia, 'Meloni nasconde problemi e numeri' - Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Abbiamo ascoltato Giorgia Meloni parlare di un Paese che non c’è. Di una Italia che le riforme della destra miglioreranno mentre autonomia e premierato distruggeranno isti ...

Continua a leggere>>