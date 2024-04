Conti pubblici | Boccia Pd - ' giù le mani dalla l di Contabilit - il governo non si azzardi' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Una diffida, sulla legge dià: non sino a cambiarla con un Dl del. Sentiamo di una tentazione di via XX settembre di mettere leinera autonoma e senza una discussione parlamentare sulla legge dià. Non glielo consentiremo, faremo le barricate". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesconel corso di una conferenza stampa sul Def. "Nel 2016 cambiammo la legge, che non si chiama più legge di Stabilità, lavorando per due anni con una indagine e un Ddl delle Camere. Fu votata dall'80% del Parlamento e il restante 20% si astenne, non ci fu nessun voto contrario -ha spiegato-. Ildi allora, Renzi, molto correttamente seguì le ...