Castellanza | scoperta discoteca abusiva | lavoratori in nero | nessuna licenza ed eventi pubblicizzati sui social

(Di sabato 17 febbraio 2024)(Varese), 17 febbraio 2024 – Una’ a. E’ quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese, nell’ambito di una operazione insieme al personale della polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco di Varese. Nel locale erano in corso una serie dimusicali organizzati da una società sprovvista delle licenze obbligatorie per legge. L’area adibita aOltre 200 abusivi einDenunce e sanzioni L’area adibita aI finanzieri di Busto Arsizio, congiuntamente agli operativi dei vigili del fuoco, hanno riscontrato che l’intera area ...

Discoteca abusiva a Castellanza: denunciati 4 organizzatori di eventi: hanno scoperto a Castellanza i locali di una discoteca “abusiva”, dove erano in corso una serie di eventi musicali organizzati da una società sprovvista delle licenze obbligatorie per legge. In ...

La discoteca totalmente abusiva (che si pubblicizzava per le "feste private"): Scoperta una discoteca del tutto abusiva, con eventi musicali organizzati da una società che non aveva le licenze obbligatorie. È stata scoperta a Castellanza dai militari della guardia di finanza. La ...

Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 16, 17, 18 febbraio: È il fine settimana del Carnevale con tantissime iniziative a Varese e in provincia. Iniziano gli appuntamenti di Filosofarti e non mancano spettacoli e mostre ...