(Di martedì 30 aprile 2024) La spinta degli americani per evitare un intervento israeliano a Rafah. Il ruolo dei sauditi per il post guerra a Gaza. Ma Sinwar rivendicherà lo stopun successo

Kate Middleton non è purtroppo l'unica under 50 colpita da un tumore. Prima di lei, molti altri: Fedez, operato nel 2022 di tumore al colon; la showgirl Wanda Nara, che ha annunciato a gennaio di soffrire di leucemia mieloide cronica; il cantante Valerio Scanu , operato nel 2023 di tumore al ...

Secondo Hamas la proposta israeliana ricevuta dai mediatori del Qatar e dell'Egitto non soddisferebbe nessuna delle richieste delle fazioni palestinesi. Anche per questa ragione Turchia e Arabia Saudita provano a favorire una strategia comune alla voce Gaza, che però sia in grado anche di andare ...

bibi come Golda, la solitudine nella scelta. Pressioni e ricatti. Con il macigno dei rapiti - La spinta degli americani per evitare un intervento israeliano a Rafah. Il ruolo dei sauditi per il post guerra a Gaza. Ma Sinwar rivendicherà lo stop come un successo ...

bibi Netanyahu e l'ombra della Corte penale internazionale - Mentre Gaza sta diventando un cimitero a cielo aperto per bibi Netanyahu sembra avvicinarsi l'ombra della Corte penale internazionale.

Le imprevedibili conseguenze degli ordini contro Netanyahu - L'esercito israeliano è prossimo a lanciare l'attacco finale su Rafah, ma secondo alcuni media il premier, con i suoi ministri e generali, potrebbe essere presto colpito da ordini di cattura della Cor ...

