Il tandem Erdogan-Mbs lavora per il dopo Bibi Ecco come

(Di martedì 9 aprile 2024) Secondo Hamas la proposta israeliana ricevuta dai mediatori del Qatar e dell’Egitto non soddisferebbe nessuna delle richieste delle fazioni palestinesi. Anche per questa ragione Turchia e Arabia Saudita provano a favorire una strategia comune alla voce Gaza, che però sia in grado anche di andare oltre l’emergenza. Da un lato infatti Recep Tayyipha chiesto a Mohammed Bin Salman sforzi congiunti più efficaci per attuare la decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dall’altro ha colto l’occasione del recente incontro bilaterale per cementare intesa ed equilibri con il golfo in chiave geopolitica. Il governo turco ha deciso di limitare le esportazioni di un’ampia gamma di prodotti verso Israele fino a che non venga deciso il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza Qui Gaza Secondo il governo israeliano vi è la possibilità di raggiungere un accordo ...