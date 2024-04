Bergamo - l’85enne che ha sparato a due ladri | Anche se sono vecchio miro bene Mi sono difes - tutto qui

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Domenico Scarcella ha 85 anni ed è un maresciallo della Guardia di Finanza in pensione. A Longuelo, un quartiere di, sabato 27 aprile a casa suaentrati due rapinatori di cittadinanza albanese di 26 e 27 anni. Lui era a letto, la moglie leggeva in un’altra stanza. Dice di averun colpo con la sua pistola per farli scappare. Loroin carcere per rapina aggravata. Uno di loro è stato ferito al collo di striscio. Lui detiene legalmente un revolver calibro 38. Lo tiene sotto il cuscino. «Erano a una distanza di circa 80 centimetri. Hoin alto», dice al Corriere della Sera indicando il segno lasciato dal proiettile vicino al soffitto.se...