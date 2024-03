“Non sono più omosessuale grazie a Dio” | a Bergamo l’incontro che indigna la comunità Lgbt

(Di venerdì 8 marzo 2024). “Dio può cambiare qualunque situazione della tua vita”. Per rendere il concetto ancor più esplicito, al centro del volantino è raffigurato un uomo in abito e camicia, cravatta e capelli corti. Nella mano destra, stringe una gigantografia: la persona al centro è lui. O meglio, era lui. Con trucco, rossetto e lunghi capelli biondi. Sopra, una scritta a caratteri cubitali: “Ex”. È il contenuto di un volantino diffuso dalla Chiesa Cristiana Evangelica di. L’invito è a partecipare domenica (10 marzo) a un incontro nella sede di via Borgo Palazzo, dove un evangelista – appunto – parlerà della sua trasformazione “dall’omosessualità a Cristo”. Parole testuali. Inutile dirlo, l’iniziativa ha fatto infuriare e non poco labergamasca. “C’è sicuramente rabbia e ...

