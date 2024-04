Benitez sicuro - l’ex Napoli si sbilancia sulla panchina azzurra | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Rafa, ex tecnico degli azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ilè al lavoro per la prossima stagione, quella che dovrà essere a tutti gli effetti quella della rinascita. Aurelio De Laurentiis ne è consapevole: per questa motivazione, a differenza dello scorso anno, è già in fase di studio del nuovo assetto societario e di squadra. Tra le necessità primarie quella del nuovo allenatore, con tanti, forse troppi nomi a circolare ed un sogno chiamato Antonio Conte, secondo alcune fonti vicinissimo a sedersidegli ormai ex campioni d’Italia. Ma anche tante altre candidature, come Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. Tutti nomi con un minimo comun denominatore: la certezza che per arrivare a una scelta definitiva ...