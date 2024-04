Bayern Monaco Real Madrid - le formazioni ufficiali | le scelte dei due tecnici

(Di martedì 30 aprile 2024), ledei due allenatori per il match valevole per le semifinali di Champions League Sono uscite ledi, andata della prima semifinale di Champions League. Ecco ledi Tuchel e Ancelotti.(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané,

Le Formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Real Madrid , match valido per la sfida d’andata delle semifinale della Champions League 2023 / 2024 . Si prevede grande spettacolo all’Allianz Arena, che farà da cornice ad una sfida magica tra due delle squadre più forti del Vecchio Continente. Per i bavaresi ... Continua a leggere>>

All’Allianz Arena, il match di Champions League 2023/2024 Bayern Monaco Real Madrid : sintesi , tabellino, risultato e cronaca live Bayern Monaco e Real Madrid si affrontano nel match valido per la semifinale d’andata Champions League. Continua a leggere>>

Al via le semifinali. Torna la UEFA Champions League e si entra nella fase più calda della competizione: all`Allianz Arena di Monaco di Baviera... Continua a leggere>>

bayern Monaco-Real madrid, le formazioni ufficiali: tornano Kim e Sané, blancos senza Carvajal. Tchouaméni a centrocampo - bayern senza Coman e de Ligt: c'è il ritorno dell'ex Napoli Kim in difesa. Nel Real madrid, oltre ai soliti assenti, fuori Carvajal per squalifica: al suo posto Lucas Vázquez. Rüdiger-Nacho in difesa.

Continua a leggere>>

bayern Monaco-Real madrid: dove vederla in tv e streaming, orario e formazioni ufficiali - Torna la Champions League con le semifinali che riuniscono solo grandi campioni. In campo scendono bayern Monaco e Real madrid che nei rispettivi campionati stanno vivendo momenti differenti.

Continua a leggere>>

Formazioni non ancora annunciate - Champions 2023/2024. Le ultime notizie sulla partita bayern Monaco-Real madrid: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Continua a leggere>>