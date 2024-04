Bayern Monaco-Real Madrid - dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 30 aprile 2024)diOggi, martedì 30 aprile, alle 21, in diretta su Sky, inizia l’attesissimo scontro tra. Gli appassionati di calcio possono seguire l’azione su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e insu NOW. Copertura in diretta e commenti Sintonizzati per la copertura in diretta con Andrea Marinozzi che fornirà il commento partita per partita, insieme all’analisi esperta di Luca Marchegiani. Insieme a loro nella trasmissione ci sono Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente. Approfondimenti pre e post partita Prima del calcio d’inizio, scopri approfondimenti esclusivi a ...