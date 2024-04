Basta col fascismo o perderemo sempre - appello disperato della dem a Schlein

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo il caso del monologo di Antonio Scurati il Pd si è avvitato sulla candidatura del generale Roberto Vannacci per la Lega alle prossime elezioni europee. L'ultima trovata del partito di Ellyè il cartellone con la faccia del militare con su scritto "Ignoralo". Un controsenso, visto che così i dem fanno la campagna elettorale a Vannacci. Non tutti nel partito sono d'accordo su questa linea. Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd, appare sconsolata: "La questione del-anti? Se noi andiamo avanti così, noi sinistra progressista, continueremo a perdere le elezioni", dice a David Parenzo nel corsopuntata di martedì 30 aprile de L'aria che tira, su La7. Il masochismo sembra ormai connaturato del Pd. Tanto che le parole di Gualmini trovano il plauso di Mario Borghezio, storico ...

Roma, 12 aprile 2024 – "Un netto cambio di fase che non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse". Un rimpasto di governo insomma. Questo manda a dire la segretaria ...

Renzi è tentato dalla candidatura: «Ma deciderò con i miei alleati, se entro in lista mi metto all'ultimo posto» - «Così non si onorano gli impegni con gli elettori», è l'accusa che il senatore fiorentino formulerebbe alle candidature 'prendi i voti e scappa' di Meloni, schlein ... le interessa l'Italia in Europa, ...

La Meloni non è Churchill, ma lo sembra grazie alla schlein! - Giorgia Meloni non è Winston Churchill, solo per limitarci a fare il nome di un grande statista che ha segnato un'epoca. Eppure fino ad ora la sua narrazione ha funzionato, e stando ai sondaggi funzio ...

