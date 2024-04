Ultimatum in Puglia | la rabbia di Schlein | Non basta il rimpasto Alla fine Emiliano cede

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 – “Un netto cambio di fase che non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse". Undi governo insomma. Questo manda a dire la segretaria del Pd Ellyal governatore dellaMichele. Che risponde pronto: "Darò seguito" nel segno di "un netto cambio di fase". Così come, dopo il ritiro del M5s dgiunta si era affrettato a salire sul carro di Giuseppe Conte, promettendo impegno a realizzare "ciò che ci chiedono" e annunciando: "Non azzeriamo. Dobbiamo solo completare i buchi"., Conte rompe con. M5S esce dmaggioranza in Regione. “Non facciamo sconti al ...