Italbasket - l' amichevole con la Spagna chiuderà la preparazione al Pre Olimpico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Milano, 30 aprile 2024 –-Italia a Madrid martedì 25 giugno. Una grande classica del basket europeo per Nazionaliladegli Azzurri prima dell’esordio al Torneo Predi San Juan. Dopo il match contro la Georgia a Trento il 23 giugno (qui i biglietti), l’Italia volerà dunque nella Capitale spagnola per affrontare gli iberici al WiZink Center, impianto da più di 15.000 posti che ospita le gare interne del Real Madrid in Eurolega. Il 26 giugno la partenza per Miami negli Usa, dove gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco sosterranno due giorni di allenamento prima di trasferirsi, il 29 giugno, sull’isola di Portorico. Esordio al Preprevisto per il 2 luglio contro il Bahrain. Come l’Italia, anche gli spagnoli sono alla ricerca di uno degli ultimi quattro pass per i ...