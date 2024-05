Basket - giocatori BB14 senza stipendio in rivolta | Chiediamo rispetto

(Di martedì 30 aprile 2024) LA PROTESTA. Alla vigilia dei play-off idella squadra orobica che milita in serie B hanno scritto un comunicato per denunciare una situazione che si protrae da tempo ed è diventata insostenibile.

basket A2 femminile. Match point salvezza per Vigarano con Torino - Battere di nuovo il Torino Teen basket per centrare la tanto agognata salvezza. Dopo aver espugnato sabato scorso il campo di Venaria Reale, la Giara oggi pomeriggio (Pala Vigarano, ore 18) avrà il pr ...

basket B Nazionale, dirigenza al lavoro. Galetti, Garelli e Niccolai: tre nomi per la panchina Virtus - La Virtus Imola si prepara per la prossima stagione di serie B e deve scegliere il nuovo allenatore. Tra i nomi in lizza ci sono Gianluigi Galetti, Luigi Garelli e Andrea Niccolai. La decisione sarà c ...

NBA Playoff - Middleton e Portis danno una chance ai Bucks contro i Pacers - Ancora senza Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard ieri sera, i Bucks hanno avuto bisogno di tre giocatori in doppia doppia per tenere testa ai Pacers, arrivati al Fiserv Forum per chiudere ...

