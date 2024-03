Cina | giocatori stranieri sperimentano competizione di basket in villaggi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pechino, 14 mar – (Xinhua) – Squadre provenienti dae Paesi Bassi hanno acceso l’entusiasmo con una partita amichevole nelladineicinesi, tenutasi nella citta’ orientale cinese di Huangshan. Nelle prossime settimane, diverse squadre diprovenienti da varie contee e regioni disputeranno qui circa 30 partite die si terranno anche una serie di eventi come fiere e mostre. Agenzia Xinhua

Coppa Davis 2024, ufficiali le sedi della fase a gironi. Italia a Bologna, novità Zhuhai (Cina): Gli azzurri, campioni in carica, cercheranno in Emilia il pass per le Finals di Malaga. Si giocherà anche a Manchester e Valencia ...gazzetta

Pagina 1 | Coppa Davis 2024, Bologna tra le 4 città sedi per il 3° anno consecutivo: Così il presidente dell'Itf David Haggerty: "Sarà un'edizione che si annuncia ancora più emozionante e che vedrà impegnati i migliori giocatori del mondo" ...tuttosport

Arriva in Italia il "tablet da gaming" di Lenovo, ecco quanto costa: Lenovo introduce il tablet da gaming Legion Tab anche in Italia, offrendo prestazioni potenti e versatilità per i giocatori da mobile.tomshw