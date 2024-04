Basket - Eurolega 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata

(Di martedì 30 aprile 2024) Idi tutte le partite e ladell’di. Ricomincia la più importante competizione europea di pallacanestro, che si propone ancora una volta di garantire grande spettacolo ed emozioni. Grande attesa per quella che sarà la campagna di Olimpia Milano e Virtus Bologna, che proveranno a raggiungeredi grande spessore a livello continentale. IL REGOLAMENTOPLAYOFF PRIMA GIORNATA Martedì 23 aprile Ore 19:30 – Panathinaikos Atene – Maccabi Playtika Tel Aviv 87-91Ore 21:00 – Real Madrid – Baskonia Vitoria-Gasteiz 90-74 Mercoledì 24 aprile Ore 19:00 – AS Monaco – Fenerbahce Beko Istanbul 91-95 (dopo OT)Ore 21:00 – FC Barcellona – Olympiacos Pireo 75-77 SECONDA ...

I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A1 2023 / 2024 di Basket . Tutto pronto per l'inizio della nuova stagione del massimo campionato italiano di pallacanestro. Alte le aspettative che ogni squadra porta con sé, con la volontà di fare un ...

