Bari - il sindaco Decaro | Stagione tragic - la proprietà deve assumersi le proprie responsabilità

(Di martedì 30 aprile 2024) IldiAntonioha rilasciato delle dure dichiarazioni ad AntennaSud in merito alla complicata situazione di classifica dei Galletti, attualmente nella zona retrocessione della graduatoria di Serie B. “Non giriamoci intorno – ha detto puntando il dito contro la squadra – quella delè stata unadisastrosa. Ma non è ancora finita. E allora ci sono due cose da fare. La prima: voi calciatori, nelle prossime tre partite, dovete gettare in campo l’anima, se ce l’avete. Lo so, per voi retrocedere è solo un piccolo inciampo professionale: il giorno dopo andate in vacanza, dimenticate tutto e pensate al prossimo contratto da firmare. Per tantissimi di noi baresi invece, gente semplice che vive la passione per la squadra di calcio in modo viscerale, sarebbe un colpo emotivo ...

