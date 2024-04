Il Bari rischia la retrocessione | il sindaco va oggi nel ritiro Decaro | Non so se servirà ma ho il dovere di provarci Domani partita-chiave con il Parma

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 30 aprile 2024)ilrischierà di assistere, al “San Nicola”, per il secondo anno consecutivo, alla promozione di un’altra squadra. Ma non “semplicemente” con la beffa atroce di perdere la serie A ad un secondo dal traguardo. No, stavolta il pericolo è della discesa in serie C. Pericolo che potrebbe diventare certezza tra il 4 (a Cittadella) ed il 10 maggio (in casa con il Brescia) nelle ultime due partite del campionato di calcio di serie B. Squadra inci va ilper far capire che con il calcio, a, non si gioca. Cioè, non si può essere superficiali: per l’onore della città. —– Scrive Antoniodi: Non giriamoci intorno, quella delè stata una stagione disastrosa. Ma non è ...