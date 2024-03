Banche in buona salute | turbolenze marzo 2023 ormai alle spalle

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un anno è passato dche hanno investito il settore bancario, a cominciare da quello USA, che ha visto fallire una serie diregionali (Silicon Vy Bank ed altre), per approdare a quello europeo, che nelha assistito alla maxi aggregazione dellesvizzere USB e Credit Suisse. Un anno in cui sono accadute molte cose, ma alla fine si è rivelato favorevole per il settore bancario, complice il progressivo aumento dei tassi d’interesse e la performance favorevole dei mercati. Scope Ratings, la prima agenzia di rating europea, fa il punto sull’intero comparto europeo, segnalando che ad un anno di distanza il comparto si mostra ancora “informa”. “Se si considera l’anno trascorso dal crollo della Silicon ...