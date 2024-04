Bankitalia dice alle banche di mettere fieno in cascina per cinque miliardi

(Di martedì 30 aprile 2024) Alla fine ci ha pensato la Banca d’Italia a fare in modo che il gran pienone di utili del 2023, insieme a quello ancora più grande previst... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, ha detto che il taglio dei tassi d'interesse è "possibile", e che in questa direzione va anche il "consenso che sta emergendo" nella Bce. Gli effetti sarebbero positivi per chi ha un mutuo a tasso variabile e per chi deve chiedere un nuovo ... Continua a leggere>>

l'indice euro-coin della misurato dalla Banca d'Italia, che stima il quadro della congiuntura economica nell'area euro, a marzo è aumentato per il secondo mese consecutivo (a 0,15 da -0,31 di febbraio), "tornando positivo per la prima volta dall'inizio dello scorso anno ". Lo rende noto Bankitalia ... Continua a leggere>>

Senza un aumento degli ingressi regolari e controllati di persone migranti , l'invecchiamento in Unione europea (e soprattutto in Italia) continuerà. Ci saranno sempre meno persone in età da lavoro, con un impatto negativo sull'economia. A dirlo è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio ... Continua a leggere>>

Accantonare riserve aggiuntive dal pienone di utili del 2023 per stabilizzare il sistema bancario con cuscinetti anti-choc: la richiesta di Via Nazionale

Senza un aumento degli ingressi regolari e controllati di persone migranti, l'invecchiamento in Unione europea (e soprattutto in Italia) continuerà

Maratona di audizioni sul Def davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Prima a pronunciarsi sul Documento di economia e finanza "dimezzato", presentato da Giancarlo Giorgetti

