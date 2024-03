Il taglio dei tassi d’interesse si avvicina | dice il governatore di Bankitalia | chi ci guadagnerebbe

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fabio Panetta,della Banca d'Italia, ha detto che ildeid'interesse è "possibile", e che in questa direzione va anche il "consenso che sta emergendo" nella Bce. Gli effetti sarebbero positivi per chi ha un mutuo a tasso variabile e per chi deve chiedere un nuovo prestito.