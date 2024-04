Bando per 450 licenze taxi a Milano - arrivate più di 700 richieste | quando avremo più auto bianche?

(Di martedì 30 aprile 2024) Più di 700 in lizza per 450. La corsa degli aspiranti conducenti, senza limiti d’età, è scattata la mattina del 14 marzo, per concludersi dopo un mese e mezzo, alle 18 di martedì 30 aprile. Risultato: più di 700 hanno risposto allanciato dal Comune per rafforzare il parco. Ora siamo al passaggio successivo: dopo la valutazione delle candidature, da concludere entro 60 giorni, i candidati, già iscritti nel ruolo alla Camera di Commercio, si sottoporranno al test a risposta multipla su Codice della strada, regolamento del bacino aeroportuale lombardo, lingua inglese e location cittadine più rinomate. La graduatoria I nuoviin autunno Il decreto Asset Il via libera del Tar L’assessora Censi La graduatoria Chi otterrà 21 punti ...

