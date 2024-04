Taxi - ok alle 450 licenze Il no del Tar ai sindacati | il bando non viene sospeso | Il Comune vada avanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) di NicolaPalma Via libera del Tar aldi Palazzo Marino per le nuove. Ieri la terza sezione del Tribunale amministrativo della Lombardia, presieduta da Marco Bignami, ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare avanzata dassociazioni di categoria Tam, Satam e Unione Artigiani e dcentrali radio 4040 e 8585, dando di fatto il placet alla prosecuzione della gara per selezionare 450 conducenti di auto bianche da qui all’autunno. Per i giudici, "il danno prospettato ha natura patrimoniale e sarebbe pienamente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso". Tradotto: se ne riparlerà all’udienza di merito, in calendario il 12 dicembre. "Nelle more, non essendo stati sospesi gli atti impugnati, è facoltà delprocedere e assegnare le nuove ...