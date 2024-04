Balotelli | 'I giocatori del Milan camminano - Leao non salta l'uomo mezza volt - che colpe ne ha Pioli?'

Caos e polemiche dopo la festa scudetto dell’Inter: le parole dell’ex Milan Mario Balotelli su Calhanoglu e Dumfries Dalla mucca neroazzurra fino ai fuochi d’artificio per tutta Milano, passando per cori e feste: i tifosi dell’Inter non si sono tirati indietro per festeggiare il ventesimo ...

Continua a leggere>>

La vittoria dello scudetto dell’Inter e i successivi festeggiamenti sfrenati hanno fatto discutere in questi giorni e sono stati il tema principale dell’ultima la puntata di ‘Controcalcio‘, podcast andato in onda su Twitch ieri sera. Presenti in live alcune vecchie glorie della Serie A, come ...

Continua a leggere>>