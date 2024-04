Autonomia - Schlein manda l’Aula nel caos | Meloni è fuori dalla realtà

ROMA – “Quanto sta accadendo in commissione Affari costituzionali della Camera conferma che la maggioranza è sotto schiaffo della Lega”. Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein parlando della discussione sul ‘ddl Autonomia’. “Meloni e Tajani non hanno agibilità politica se non accettano ...

Continua a leggere>>