Autista di bus - carpentier - esperto Ai | le 10 professioni introvabili

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 30 aprile 2024) La lista nell'analisi di Skuola.net Attualmente 3 offerte di lavoro su 4 si rivolgono a persone formate in ambiti tecnici e pratici. Ma, ormai, la metà dei giovani sembra non essere interessata a questo tipo di mansioni. Per questo le “Scuole dei Mestieri” di Distretto Italia continuano nella loro missione, offrendo corsi che consentono alle