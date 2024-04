Pasquale Finicelli aka Mirko dei Bee Hive | “Mi avevano promesso Sanremo | per questo lasciai Kiss Me Licia Oggi faccio l’autista”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lasciòmeperma finii dimenticato. È undei Beemalinconico e orgoglioso quello che è riapparso sul settimanale Specchio.e la sua zazzera giallorossa (“un errore del parrucchiere uscirono giallo posticcio, non dovevano essere così. Li odiavo”) riappaiono dopo 30 anni.il 61ennefaper un manager ma rievoca i tempi in cui era un’icona della tv italiana, interprete di una serie popolarissima al fianco di una giovanissima Cristina D’Avena. “Piacevamo ai bambini ma anche a nonni e genitori, dicevano che per colpa nostra non potevano più guardare il tg perché andavamo in onda alle venti”.però non riuscì a reggere il peso ...

